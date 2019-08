Thaise rechters: straf voor Johan van Laarhoven blijft gelijk: 75 jaar cel

BANGKOK/TILBURG - De Thaise Hoge Raad heeft het vonnis voor de gevangenzittende Tilburger Johan van Laarhoven in standgehouden: 75 jaar gevangenisstraf waarvan hij er 20 moet uitzitten. De Thaise rechters hebben vanmorgen uitspraak gedaan in de langslepende cassatiezaak van de voormalige coffeeshophouder.

Ook het vonnis van Tukta, de Thaise vrouw van Van Laarhoven, is ongewijzigd gebleven: 11 jaar en 4 maanden. De uitspraak van Van Laarhoven betekent dat zijn straf onherroepelijk is geworden. Omdat de 58-jarige Tilburger inmiddels al vijf jaar vastzit, betekent dat dat hij nu om uitlevering naar Nederland kan vragen. Zijn advocaten zullen daar op de kortst mogelijke termijn om gaan vragen.

Grapperhaus bezoek

Bovendien ligt er het verzoek van minister Grapperhaus, die vorige week naar Bangkok vloog en daar in een onderhoud met de Thaise premier vroeg om Van Laarhoven naar Nederland over te brengen. Nu de straf voor de Tilburger definitief is, kan de Thaise regering met dat verzoek instemmen. Op welke termijn dat gebeurt -en of ook de Thaise vrouw van Van Laarhoven daarvoor in aanmerking komt, is nog niet te zeggen.

Van Laarhoven is in Thailand veroordeeld voor het witwassen van de miljoenen die hij met zijn vier coffeeshops van The Grass Company (twee in Den Bosch, twee in Tilburg) had verdiend. Thailand pakte hem op nadat het Openbaar Ministerie in Nederland had aangedrongen op hulp voor een eigen strafrechtelijk onderzoek naar mogelijke witwaspraktijken en belastingontduiking. De Nationale Ombudsman oordeelde eerder dit jaar dat het OM daarbij ‘onzorgvuldig’ te werk ging en het risico uit het oog verloor dat Thailand Van Laarhoven zelf zou oppakken en berechten.

Fouten OM