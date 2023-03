Thijs Oosting moest na dubbele klap revalideren én relativeren: ‘Er zijn veel belangrijkere dingen in het leven’

Tilburgse Julia (16) wil Lindsay achterna: ‘Eigenlijk telt er maar één ding in mijn leven’

Kunstrijdster Julia van Dijk weet op haar zestiende al wat ze wil; volgende winter het WK en twee jaar later de Olympische Spelen. ,,Lindsay heeft me laten zien dat het kan”. Dat wordt wel hard werken voor de Tilburgse tiener, die afgelopen week in actie kwam op het WK voor junioren in Calgary.