Tienduizenden huishoudens en de Efteling zonder stroom: zo werd de storing opgelost

Tijdens de stroomstoring die 38.000 huishoudens in de omgeving van Tilburg én de Efteling woensdag platlegde, waren alle ogen gericht op Enexis: de netbeheerder die verantwoordelijk is voor de stroom in het gebied. Na ruim 1,5 uur was een groot deel van de storing verholpen: een tijdlijn van hoe die te werk ging.

14.20 Begin storing



Het is een rustige middag als om 14.20 de storing ontstaat in het middenspanningsnet van 10.000 volt. Het net wordt continu gemonitord via het bedrijfsvoeringscentrum, vertelt een woordvoerder van Enexis. ,,Het was direct duidelijk dat er een stroomstoring was en wat de omvang was.”

,,Op basis van de signalen die wij hebben gekregen in ons systeem was direct duidelijk dat we niet op afstand konden omschakelen. Om veilig over te kunnen schakelen, is het daarom belangrijk om te weten wat de situatie ter plekke is.” Monteurs van Enexis vertrekken daarop naar het station in Tilburg-Noord, waar de beveiligingsschakelaar is aangezet. Ter plekke beoordelen ze de situatie en bepalen ze het herstelplan.

14.27 Via sociale media verschijnen de eerste berichten van klanten zonder stroom.

14.30 uur De storing heeft de Efteling in Kaatsheuvel bereikt

,,We merkten het natuurlijk zelf gelijk”, zegt een woordvoerder van de Efteling. ,,Dat was rond 14:30 uur. Verlichting en geluid vielen uit en attracties kwamen stil te staan.” Maar de medewerkers zijn voorbereid.

,,De Python stond op de lift, dus de gasten moesten daar uitstappen. Bij de monorail moesten mensen op hoogte eruit gehaald worden en bij de Gondoletta hebben we met een motorboot de gasten op moeten halen. Dit zijn procedures die bekend zijn en waarop medewerkers getraind worden.”



14.39 Enexis informeert klanten met een Twitter-bericht over de stroomstoring

Ruim 38.000 huishoudens hebben geen elektriciteit, maar de monteurs zijn onderweg, meldt de netbeheerder. ,,Tijdens een stroomstoring nemen wij geen contact op met klanten”, vertelt de woordvoerder. ,,Grote klanten hebben een speciaal nummer waarop ze ons Bedrijfsvoeringscentrum kunnen bellen voor extra informatie en daar wordt ook regelmatig gebruik van gemaakt. Wel is er bij storingen van dergelijke omvang contact met de veiligheidsregio.”

15.00 De monteurs van Enexis zijn gearriveerd

De werkverantwoordelijke komt om 15.00 uur aan op het station. Er vindt een grondige inspectie plaats van de 10.000 voltinstallatie waarna wordt besloten om alle klanten aan te sluiten op de reservetransformator en de reservekabels.

15.16 Ook de veiligheidsregio en de politie berichten over de storing: de verkeerslichten werken niet

Het is chaos op de N65, want de verkeerslichten zijn uitgevallen. Wie heeft er ook alweer voorrang?



Volledig scherm De politie waarschuwt bestuurders op de N65 ‘stapvoets’ over de kruispunten te rijden. © Toby de Kort/De Kort Media

15.35 Oplossing in zicht

,,Rond 15:35 uur was duidelijk dat de reservekabels en reservetransformator ingezet moesten worden en dat de situatie veilig was om dit ook te gaan doen”, vervolgt de woordvoerder. ,,Er was op dat moment nog niet duidelijk waar de fout zat, maar er kon wel worden vastgesteld waar de fout niet zat. En daarop zijn de monteurs in het station de belasting om gaan schakelen en is de reservetransformator in bedrijf genomen.”



Volledig scherm Bij het hoogspanningsstation in Tilburg-Noord werkte Enexis met een grote groep medewerkers aan een oplossing. Daar werd een reservetransformator met reservekabels aangesloten. © De Kort Media / Toby de Kort

15.48 Storing oplost

Alle klanten hebben weer stroom, met uitzondering van een windpark. ,,Die heeft in overleg iets later weer spanning gekregen.”

In Tilburg zelf zat uiteindelijk maar een klein deel van de mensen zonder stroom. Beide vestigingen van de ETZ-ziekenhuizen, het Elisabeth en het Tweesteden, merkten niets van de storing. Bij de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant viel was het aantal liftopsluitingen groter was dan gebruikelijk. ,,Maar dat was uiteindelijk maar een handvol. Dus het overbelastte de brandweer niet”, meldde een woordvoerder.