Tientallen gedupeerden willen onterechte contractkosten terug van Tilburgse huurbemiddelaar

Noad-ter­rein wordt park met (voor het eerst in Tilburg) ‘tiny houses’ en zelfgebouw­de woningen

TILBURG - Jarenlang werd er gevoetbald, het was even stadscamping en daklozenopvang, nu krijgt het Noad-terrein in Tilburg een definitieve invulling. Het wordt een park met zes ‘tiny houses’ en zestig woningen. Teleurstelling over het plan is er ook.

23 september