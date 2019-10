Tientallen jongeren keren zich met ’extreem geweld’ tegen agenten en gooien met dranghekken in Moergestel

MOERGESTEL - Een groep van ruim veertig jongeren heeft in de nacht van zaterdag op zondag agenten aangevallen bij een festival in een tent aan de Hild in Moergestel. Daarbij gooiden de minderjarigen met dranghekken naar agenten, en werd volgens de politie ‘extreem geweld’ gebruikt. Agenten moesten wapenstokken gebruiken en honden inzetten om de jongeren te kalmeren. Het incident gebeurde volgens de politie nadat de groep door beveiligers was aangesproken en met hen in gevecht was geraakt.

Rond half twee kwam er een melding binnen bij de politie dat een aantal bezoekers - voornamelijk minderjarigen - in gevecht was geraakt met de beveiliging. De politie kwam met twee eenheden ter plaatse en kreeg het voor elkaar de partijen van elkaar te scheiden. Even leek het erop dat de rust was wedergekeerd, maar niet veel later laaide er opnieuw een vechtpartij op tussen de bezoekers en de beveiliging. Tientallen jongeren bemoeiden zich ermee. De boel liep uit de hand.

Zeker veertig jongeren keerden zich met ‘extreem geweld’ tegen de politie, onder meer door met dranghekken naar agenten te gooien. Ook werd er tegen agenten geschopt en geslagen. De politie besloot wapenstokken te gebruiken en politiehonden in te zetten. Een aantal van de agressieve jongeren werd door een politiehond gebeten.

Aanhoudingen

Het is de politie uiteindelijk gelukt om de rust terug te laten keren. Er is vooralsnog één aanhouding verricht; een 17-jarige jongen uit Oirschot is opgepakt. Mogelijk volgen er meer, meldt Rob Luijten, een woordvoerder van de politie. ,,Daar gaan we in ieder geval wel op inzetten. De kans bestaat dat er beelden van het incident op het internet gaan circuleren. We hopen dat daar mensen op herkend zullen worden.”

Er zijn voor zover bekend ongeveer vijf jongeren gewond geraakt door een hondenbeet. Eén daarvan is de aangehouden verdachte. ,,Wonder boven wonder zijn er geen politiemensen gewond geraakt", vervolgt woordvoerder Luijten, die ook zegt dat zulke incidenten niet vaak voorkomen. ,,Een paar weken geleden is hetzelfde gebeurd in Roosendaal. Ook daar hebben we een heel plein leeg moeten vegen. Maar wat hier zo bijzonder is, is dat het om minderjarigen gaat. We zijn best wel geschrokken dat jongeren van die leeftijd kennelijk bereid zijn en in staat zijn om zich met zoveel agressie tegen de politie te keren. Het lijkt wel alsof ze zich als gemeenschappelijke vijand van de politie zien.”

Het komt volgens Luijten niet ‘bijzonder vaak’ voor dat politiehonden die worden ingezet, ook daadwerkelijk bijten. ,, Als je nog een klein beetje kan nadenken, weet je dat je niet door moet gaan als je een hond voor je hebt staan. Anders word je gebeten.” En dat gebeurde dus zaterdagnacht in Moergestel. ,,Het gekke is dat de jongeren daar niet meer over nadachten.”

‘Onacceptabel’