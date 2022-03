Tilburg en Breda halen Special Olympics 2024 binnen: 2500 sporters strijden in 21 toernooien

Nieuw festival bij Beekse Bergen waar alles draait om speciaal­bie­ren

HILVARENBEEK - Een festival dat draait om bier in plaats van om muziek. Beekse Bergen in Hilvarenbeek maakt op 24 en 25 juni plaats voor Brew@theZoo. Bierliefhebbers krijgen uitzicht op olifanten, gorilla's, nijlpaarden en kunnen kiezen uit bieren van in totaal 25 bierbrouwerijen. Uiteraard is er muziek, biersommeliers delen hun kennis en er zijn diverse eetgelegenheden.

