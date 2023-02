Tilburg krijgt geldboete voor rol in chroom-6 drama, ‘Gemeente is ernstig tekortgeschoten’

TILBURG - De gemeente Tilburg moet een boete betalen van 250.000 euro voor zijn rol in het chroom-6 drama. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam woensdag bepaald. Volgens de rechter is de gemeente tijdens het reïntegratieproject 'ernstig tekortgeschoten’.