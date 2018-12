Tilburg plaatst beheerders op kinderboerderijen

De gemeente Tilburg trekt het dagelijks beheer van de vijf kinderboerderijen in de stad naar zich toe. Dit betekent dat ze komende jaren allemaal een vaste beheerder krijgen. Die wordt onder meer verantwoordelijk voor de dierenzorg.

Met het aanstellen van de beheerders, waarvoor de Diamantgroep in beeld is, voldoet de gemeente aan de nieuwe landelijke wetgeving die per 2020 ingaat.

Beheerders moeten zorgen voor stabiele basis

Van de vijf Tilburgse kinderboerderijen zijn er vier in beheer bij particuliere stichtingen. Dat zijn: ‘t Valleike, Kerkibo, Stokhasselt en Maria Goretti. Alleen Wandelbos en de twee hertenkampen vallen onder de gemeente.

De nieuwe werkwijze moet zorgen voor een 'stabiele basis’. Want in de praktijk blijkt het werven en behouden van vrijwilligers voor de stichtingen soms een lastige klus, stellen burgemeester en wethouders. De komst van de beheerders moet de kinderboerderijen meer ruimte geven voor andere taken, zoals natuur- en milieueducatie.

‘Nieuwe werkwijze kan gevoelig liggen’

Bij 't Valleike in de Reeshof is de aanpak, inclusief beheerder, afgelopen jaar al in gang gezet. De gemeente beseft dat veranderingen bij de kinderboerderijen gevoelig kunnen liggen. Daarom wil ze zoeken naar maatwerk en per kinderboerderij kijken of vrijwilligers toch een rol kunnen blijven spelen bij de verzorging van de dieren.

Kinderboerderij Maria Goretti bijvoorbeeld heeft vrijwilligers met een diploma voor dierverzorging en is een erkend leerwerkbedrijf.