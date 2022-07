Tilburg spreekt van droomstart kermis: ‘Gezellige drukte, geen opstootjes en goed weer’

Een woordvoerster van de gemeente spreekt van een ‘gezellige drukte’. Al was het op vrijdagavond op sommige plekken - NS-plein en de Heuvelring - behoorlijk wringen om door de mensenmassa te komen. ,,Maar we merken dat bezoekers elkaar de ruimte geven. De vakantie is begonnen, het is goed weer en iedereen is blij dat het weer zo kan. Er zijn ook geen opstootjes geweest.”