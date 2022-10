Tilburg stopt met proef bijverdienpremie, niet meer mensen aan het werk

Geen sprinklers bij opslag van aanmaak­blok­jes Fire-up in Goirle, maar dat hoeft ook niet

GOIRLE – Er is geen sprinklerinstallatie aanwezig bij de opslag van aanmaakblokjes van het bedrijf Fire-up in Goirle. Dat is wettelijk ook niet nodig, laat B en W in Goirle weten op vragen van Pro Actief Goirle (PAG).

24 oktober