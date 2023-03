Tilburg Trappers overleeft heksenketel in Hannover: ‘Een fantastische sfeer in die hal’

De Trappers-coach sprak van een ‘fantastische sfeer’ in Eisstadion Am Pferdeturm in Hannover. ,,Daar hadden we het zeker in de eerste periode best lastig mee. De thuisploeg liet zich opzwepen en wij stonden een tijdje met de rug tegen de muur. Dat we die periode afsloten met een stand van 2-2 was knap.”

Bij de start van de tweede periode sloeg Trappers toe. Binnen anderhalve minuut was het twee keer raak voor de Tilburgers, door treffers van Brett Bulmer en Reno de Hondt. ,,We straften fouten van hen perfect af”, vond Mason, die tot zijn genoegen zag dat de voorsprong werd vergroot tijdens een powerplay van zijn ploeg.

Quote We hadden geen doelpunten meer nodig en moesten dus geen risico's meer nemen Tappers-coach Doug Mason

De tweede periode werd afgesloten met een 3-5-voorsprong. In de wetenschap dat Trappers de derde plaats zou behouden als het de reguliere speeltijd met minimaal een gelijke stand zou afsluiten, drukte Mason zijn spelers in de tweede pauze op het hart om geen gekke dingen te gaan doen. ,,Ik heb gezegd dat we geen doelpunten meer nodig hadden. En dus geen risico's meer moesten nemen en verantwoord met puckbezit moesten omgaan. Dat hebben ze goed gedaan, daar moet ik ze echt een compliment voor geven. Het hele team verdedigde goed en onze goalie Cedric Andrée was de man-of-the-match.” In de derde periode deed Trappers nog maar één doelpoging, maar daar vond Mason dus totaal geen probeem, maar een gevolg van de gekozen strategie.

Time-out

Twee minuten voor tijd - het stond nog altijd 3-5 - liep een speler van Indians een straf op en direct daarna nam Mason een time-out. ,,Ik heb mijn spelers nogmaals op ons doel deze avond gewezen. En gezegd dat we zelfs met een mannetje meer niet op zoek moesten naar een extra treffer, maar gewoon voor puckbezit gaan. Want stel dat het toch nog 4-5 wordt, dan worden die supporters weer wakker en weet je niet wat er nog gaat gebeuren. Maar we hebben de wedstrijd vervolgens professioneel uitgespeeld. Prima.”

Laatste speeldag

Trappers wordt door deze overwinning minstens derde in de Oberliga Nord. De tweede plaats behoort nog tot de mogelijkheden, maar de Tilburgers hebben het niet meer in eigen hand. Ze moeten zondag op de laatste speeldag van de competitie een beter resultaat behalen dan concurrent Saale Bulls Halle, dat in punten gelijk staat met Trappers maar een veel beter doelsaldo heeft. Trappers speelt zondag (18.00 uur) thuis tegen Black Dragons Erfurt, Saale Bulls Halle gaat dan op bezoek bij Crocodiles Hamburg,

Memmingen of Peiting

De eerste tegenstander voor Trappers in de play-offs wordt EC Peiting of Memmingen Indians. Deze twee ploegen staan met een gelijk aantal punten gedeeld zesde/zevende in de Oberliga Süd. Memmingen, dat een veel beter doelsaldo heeft, krijgt zondag in de laatste speelronde thuis te maken met nummer 3 Deggendorfer SC en Peiting ontvangt het laaggeklasseerde Landsberg Riverkings.

Toekomstteam

In de play-offs van de eredivisie heeft het Toekomstteam van Tilburg Trappers vrijdagavond de eerste wedstrijd in de best-of-two in Den Bosch gewonnen van Red Eagles: 0-4. Zaterdag om 16.45 uur is de return in Tilburg.

Hannover Indians - Tilburg Trappers 3-5 (2-2, 1-3, 0-0). Scoreverloop: 5. Pistilli 1-0, 7. Van der Schuit 1-1, 11. Esposito 2-1, 18. Hofland 2-2, 21. Bulmer 2-3, 22. De Hondt 2-4, 27. Van Soest 2-5 (pp), 34. Palka 3-5. Strafminuten: 6-2. Schoten op doel: 25-15. Toeschouwers: 4.018.

Overige uitslagen: Black Dragons Erfurt - Herner EV 3-7, Saale Bulls Halle - Rostock Piranhas 10-1, Diez Limburg - Moskitos Essen 1-2 (na overtime), Hammer Eisbären - Krefelder EV 10-1, Hannover Scorpions - Füchse Duisburg 3-2 (na overtime), Herforder EV - Crocodiles Hamburg 3-4.

Stand aan kop Oberliga Nord: 1. Hannover Scorpions 55-153, 2. Saale Bulls Halle 55-121 (+120), 3. Tilburg Trappers 55-121 (+102), 4. Hannover Indians 55-116, 5. 55-106, 5. Crocodiles Hamburg 55-106.