Tilburg Trappers wil ‘arrogant’ Starbulls Rosenheim lesje leren: ‘Wij hebben hen een dreun uitgedeeld’

Smerige industrie­ha­ven werd troetel­kind­je van Tilburg: Piushaven viert eeuwfeest

TILBURG - Bij de opening eigenlijk al een beetje mislukt: De Piushaven mag vandaag exact een eeuw oud zijn, pas sinds de laatste tijd valt er iets te vieren. In de jaren '80 was het vooral een louche plek, klaar om gedempt te worden. Maar de wederopstanding als ‘troetelkind’ is weergaloos.