Tilburg Trofee voor bestuurslid Tilburgse Sportraad Theo van den Hoek

Van den Hoek was sinds 2012 actief als bestuurslid en had sinds 2016 de rol van vicevoorzitter. In 2019 werd hij ook secretaris. Hij is naast bestuurder, auteur van de Sportmanifesten in 2017 en 2021 en de jaarverslagen en werkplannen van de TSR. Naast zijn belangeloze inzet voor de TSR is de heer Van den Hoek actief in de Tilburgse damwereld. In 2004 ontving hij ook al een Koninklijke onderscheiding voor zijn verdiensten op landelijk niveau voor deze denksport.