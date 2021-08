Tilburg vangt treurende Roma en Sinti op in tent evenemententerrein na ongeval van familieleden

Medewer­kers Keter geëvacu­eerd bij brand in Rijen

11:43 GILZE EN RIJEN – De brandweer is maandagochtend rond een uur of tien opgeroepen voor een brand in een gebouw van het bedrijf Keter aan de Ericssonstraat in Rijen. Drie kwartier later kon het sein brand meester worden gegeven en was de vlammenzee onder controle. Zo’n veertig medewerkers moesten worden geëvacueerd.