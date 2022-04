Tilburg vanuit een ander perspectief: ‘De stad is ontzettend veel veranderd in de afgelopen decennia’

Zes aanhoudin­gen bij ‘toevallige’ vondst hennepkwe­ke­rij in Oosterhout

OOSTERHOUT - Tijdens een controle is woensdag per toeval een hennepkwekerij met 360 planten in een woning aan de Sterkenburg in Oosterhout gevonden. Zes verdachten uit Tilburg en Oosterhout zijn aangehouden.

11:02