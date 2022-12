Tilburg zet streep door vuurwerkshows vanwege harde windvlagen: ‘Teleurstellend maar noodzakelijk’

‘Het is een beetje kinderen pesten, maar op een leuke manier’

Zien en gezien worden, of eigenlijk juist niet zien en gezien worden en wat voor een mindfuck dát is. De voorstelling ‘De Onzichtbare Man’ (4+) van Theater Artemis legt het haarfijn bloot. ,,Het is prachtig om te zien hoe kinderen voor hun eigen bestaan opkomen”, zegt Nimuë Walraven, een van de acteurs.

