Tilburger (45) opgepakt voor mishandelen ex-vriendin bij haar huis in Goirle

Wim Vugts verkoopt grootste deel Haarendael aan Lithos: VVD wil ophelde­ring

HAAREN - Landgoed Haarendael is niet langer in zijn geheel eigendom van Wim Vugts. Daarmee is niet gezegd dat aan de opvang van arbeidsmigranten op het terrein snel een eind komt, meldt de Haarense ondernemer desgevraagd.

21 januari