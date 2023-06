Tilburger (49) mishandelt supermarktmedewerker, verdachte aangehouden

Lieke (15) droomt van het WK: ‘Ronaldo is mijn idool’

Spelen in het oranje shirt, onze nationale trots. Het was Lieke van Ierland (15) nog niet eerder overkomen, al heeft ze wel degelijk al in Oranje gedebuteerd. Gisteren droeg ze dan eindelijk het oranje in een wedstrijd tegen Duitsland. Morgen speelt de Berkel-Enschotse tegen de Verenigde Staten.