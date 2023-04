Tilburger (52), Ossenaar (33) en Gilzenaar (50) opgepakt voor drugslab Tilburg

Niet meer linksaf vanaf de Tilburgse cityring richting Zwijsen­straat, waarom was dat ook alweer nodig?

TILBURG - De cityring als binnendoortje richting Tilburg-Zuid? Vanaf donderdag is dat verleden tijd. Auto’s kunnen dan niet meer vanaf de Paleisring de Bisschop Zwijsenstraat in, want er zijn plannen voor een opwaardering van die straat.