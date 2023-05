Tilburger krijgt vermaning burgemeester na talloze kritische e-mails over Wijkevoort, ‘Schelden doe ik nooit’

Theater­groep Rauwkost centraal in open dag van De Fabriek in Esbeek

ESBEEK - Theatergroep Rauwkost in Hilvarenbeek zet de deuren van De Fabriek open. Deze vroegere stierenstal is omgebouwd tot atelier én creatieve repetitie- en maakruimte voor Rauwkost. Op zondag 11 juni is er een open dag in het atelier in Esbeek.