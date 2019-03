Tilburger Michiel van der Kley ontwerpt grootste betonnen 3D geprinte fietsbrug ter wereld

De Tilburgse ontwerper Michiel van der Kley staat aan de wieg van de grootste betonnen 3D-geprinte fietsbrug te wereld. De brug wordt 29.5 meter lang en 3.60 meter breed en krijgt een plaatsje in het park Geologenstrook in de Nijmeegse wijk Zwanenveld. De verouderde houten brug die daar nu over het water ligt wordt vervangen. Het is de bedoeling dat brug in mei wordt geplaatst.