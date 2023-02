Tilburgers de cel in voor gewelddadige mishandeling: ‘Slachtoffer had meerdere (snij)wonden in het gezicht’

Uitspraak in Chroom-6-rechtszaak tegen Tilburg en NedTrain: excuses zijn gemaakt, maar dat is nog geen schuldbe­ken­te­nis

TILBURG - Welke straffen krijgen de gemeente Tilburg en NS-dochter NedTrain voor het chroom-6-drama? Vandaag is de uitspraak in het proces. Ook al zijn er excuses gemaakt, het is maar de vraag of ze schuldig worden bevonden. Vijf vragen.

10:36