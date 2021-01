Tilburgs café stopt met coronatests, moe van negatieve reacties: ‘Bedroevend dat het zo moet’

‘Positieve draai’

,,Het zijn er tientallen, dat het geldklopperij is, dat we uitzuigers zijn”, aldus de ondernemer. Hij is samen met zijn partner Jeroen de uitbater van het café. Ze doen mee aan het programma ‘Crisis in de tent’ van topchef Herman den Blijker en zakenvrouw Annemarie van Gaal. Die helpen horecabedrijven om te overleven.



Een leegstaand horecapand verderop in de straat werd omgebouwd tot commerciële corona-testlocatie. Zo wilden ze een positieve draai geven aan alle ellende die gepaard gaat met de horecasluiting. ,,Het liep echt wel leuk”, zegt Marijnissen. ,,Maar dit gaat helemaal nergens over.”



De gemeente werd ingelicht, aangifte van bedreiging is er niet gedaan. Samen met producent Talpa werd besloten om er de stekker uit te trekken. Volgens Marijnissen worden volgende week nieuwe opnames gemaakt, ze gaan er een andere draai aan geven. Wat is nog niet bekend.