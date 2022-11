Tilburgs nieuwbouwwijkje De Tricotage houdt herinnering aan textielverleden Loven levend

Man (59) uit Goirle aangehou­den voor belasting­frau­de

GOIRLE - Maandag heeft de Fiod een 59-jarige man uit Goirle aangehouden en overgebracht naar een politiebureau in Breda. Hij wordt verdacht van belastingfraude. Zijn woning en een bedrijfspand in Tilburg zijn doorzocht, daarbij is beslag gelegd op zijn fysieke en digitale administratie.

21 november