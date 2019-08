Tilburgs onderzoek: eenzame jongeren digitaal volgen

Ooms Sport in Ber­kel-En­schot wordt Sport Piazza

23 augustus BERKEL-ENSCHOT - Job Ooms, eigenaar van sportschool Joop Ooms Sport in Berkel-Enschot draagt zijn sportschool per 1 september over aan een andere partij. Daarmee verdwijnt na tientallen jaren de naam Joop Ooms Sport uit Berkel-Enschot.