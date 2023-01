Tilburgs studentenleven heeft danig te lijden onder hoge energieprijzen: ‘We zitten vooral thuis met zijn allen’

ETZ breidt uit met verloskun­di­gen Luna: ‘We kunnen heel veilige zorg leveren, ook bij thuisbeval­lin­gen’

TILBURG - Fam, het centrum voor geboortezorg en kindergeneeskunde in het ETZ in Tilburg, breidt uit. Volgende maand sluit verloskundigenpraktijk Luna aan. ,,Een gynaecoloog of kinderarts staat meteen aan het bed als dat nodig is.”

29 december