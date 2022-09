Tilburgs theater vernieuwt: ‘De Nieuwe Vorst wordt een permanent festival met gevoel voor avontuur’

Video Opvang van alleen­staan­de asielkinde­ren staat onder druk

Het aantal alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’ers) dat in Nederland asiel aanvraagt neemt spectaculair toe. In augustus heeft een recordaantal van 588 kinderen en jongeren asiel aangevraagd in Nederland. En dat levert grote uitdagingen op.

7:52