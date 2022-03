Tilburgse (16) betrapt wanneer ze zich voordoet als bankmedewerker

Update + Video Esmah Lahlah maakt GroenLinks de grootste partij van Tilburg, LST lijdt fors verlies

TILBURG - GroenLinks is de verrassend grote winnaar van de verkiezingen in Tilburg. De partij sleepte 10 zetels in de wacht met 21 procent van de stemmen. De lage opkomst van 40,1 procent leek vooral LST pijn te doen. De partij van Hans Smolders moet fors inleveren.

17 maart