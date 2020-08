‘Tilburgse coffeeshopbaas Johan van Laarhoven komt na zes jaar vervroegd vrij’

Na een detentie van ruim zes jaar - die hij voor het grootste deel in een Thaise cel doorbracht - mag hij zijn gevangeniscel in de penitentiaire inrichting in Vught verlaten. De oorspronkelijke datum waarop Van Laarhoven in Nederland zou worden vrijgelaten was augustus 2021.

Van Laarhoven (60) zit sinds 2014 achter de tralies op beschuldiging van witwassen. Hij zat 5,5 jaar in een Thaise cel, onder erbarmelijke omstandigheden, na een veroordeling tot 75 jaar voor witwassen. Netto moest hij daarvan twintig jaar uitzitten. De oprichter van de coffeeshopketen The Grass Company werd in 2014 met zijn echtgenote opgepakt in de Thaise badplaats Pattaya. Daar rentenierde hij sinds 2008.

In juni wees het gerechtshof in Den Haag zijn verzoek af om vervroegd vrij te komen.

