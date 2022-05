Tilburgse E. du Perronprijs uitgereikt aan schrijver Sinan Çankaya

De E. du Perronprijs is bestemd voor personen die net als de Nederlandse dichter en schrijver E. du Perron (1899-1940) begrip tussen bevolkingsgroepen bevorderen. In zijn boek beschrijft Sinan Cankaya (1982) hoe het is om als kind van migranten op te groeien in een arme wijk in Nijmegen, een wijk waar de inwoners verschillende achtergronden hebben die in de loop der jaren steeds meer zijn uitvergroot.