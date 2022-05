Tilburgse Eva wint prijs voor beste Instragrammer 2022 met Longeneeslijk: ‘Zo onwijs dankbaar’

TILBURG - De Tilburgse Eva Hermans-Kroot (24) is woensdagavond uitgeroepen tot beste instagrammer van 2022. Ze won de prijs tijdens The Best Social Awards op het REM eiland in Amsterdam. ‘Waanzinnig’, laat de influencer weten op haar Instagrampagina. ‘Ik had dit niet verwacht maar voel mij zo onwijs dankbaar.’

Eva heeft uitgezaaide longkanker. Via haar Instagrampagina Longeneeslijk deelt ze eerlijke foto’s en stukjes over chemokuren, scans en spannende uitslagen. ’Ik vind het bizar mooi dat ik mijn Instagram had aangemaakt voor mijzelf en om anderen op de hoogte te houden. En nu net 1 jaar later win ik gewoon in de categorie Beste Instagrammer.’

De influencer had nooit gedacht dat haar account zo zou groeien. ’Ik ben onwijs dankbaar dat ik anderen op deze manier een kwetsbaar inkijkje geef en hierdoor soms ook angsten bij naasten en lotgenoten kan laten varen.’ Dat schrijft de Tilburgse in een enthousiast bericht vlak na haar gewonnen prijs. ‘Ik ben eigenlijk gewoon vet trots.’

Quote Ik had natuurlijk deze award liever helemaal niet gewonnen of überhaupt dit account gehad. Eva Hermans-Kroot

Vorig jaar maart kreeg Eva te horen dat ze ongeneeslijk ziek is. Kort daarna besloot ze haar verhaal te delen via een Instagrampagina omdat ze overspoeld werd met berichten en vragen. ‘Ik had natuurlijk deze award liever helemaal niet gewonnen of überhaupt dit account gehad. Toch ben ik onwijs dankbaar en overweldigend dat al deze leuke dingen er bij komen.’

Naast de beste Instagrammer van 2022 werden meer prijzen uitgereikt. Onder andere Rijk Hofman, Antoon, Jutta Leerdam en de YouTube-serie #BOOS mochten een award in ontvangst nemen. De winnaars van The Best Social Award werden voor vijftig procent bepaald door een deskundige adviesraad en voor vijftig procent door publieksstemmen. Dit jaar werden 176.000 stemmen ingezonden.

