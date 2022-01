Tilburgse ex-jehova’s doen aangifte tegen het sociaal doodverklaren van de kerk: ‘Onmenselijk beleid’

De elf mooiste en heftigste foto's uit 2021: felle brand bij de Beekse Bergen en bloemenzee voor Jayden

TILBURG - Vaccinatie, avondklokrellen en vroeg op stap. Zomaar wat termen die het leven in 2021 beheersten. Maar er was meer te beleven. Er kon eindelijk weer eens worden geschaatst op krakend natuurijs en was er weer een Tilburgse kermis die écht aan een kermis deed denken. Een terugblik op afgelopen jaar in elf foto's.

1 januari