Tilburgse familie belandde in de chaos van de aanslag in Christchurch: ‘Erg bang voor de nabije toekomst’

Lamb of God exclusief naar 013, band haalt show in na aanslag in Bataclan

10:30 TILBURG - De Amerikaanse metalband Lamb of God komt deze zomer voor een exclusieve clubshow naar 013. Op dinsdag 18 juni treedt de vijfkoppige formatie op in de grote zaal van het Tilburgse poppodium. Ruim drie jaar geleden annuleerde Lamb of God nog het concert in Tilburg, uit angst voor een aanslag.