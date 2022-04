Tilburgse inbreker op heterdaad betrapt door agenten in de Lange Nieuwstraat

De naam van Marie staat op een Zwitserse kaas: Tilburgse groeit op met internatio­na­le vrien­den

TILBURG - De naam van Marie van Rijswijk (18) staat op een Zwitserse kaas. Net als de namen van Yentl, Fons, Liv en Noah, kinderen uit Zwitserland en Nederland. Dit weekend ontmoeten ze elkaar in Tilburg. Marie is gastvrouw van een internationale uitwisseling van kinderen met uiteenlopende achtergronden die al begon in 2004. ,,Nu ik iets ouder ben daagt me waar ik onderdeel van ben. En hoe bijzonder dat is.”

23 april