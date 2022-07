Tilburgse jongens (16 en 17) mishandeld in vakantiehuis Cadzand, 14-jarige jongen opgepakt

Het tweetal belde woensdagmiddag rond 15.00 uur de politie toen zij in hun vakantiehuis werden belaagd door een groep jongens die hoogstwaarschijnlijk uit de omgeving kwamen. Zij verklaarden dat zij met een groep vrienden in en om de woning in de mr. P.C. Hennequinlaan in Cadzand waren en dat er ineens een groep (voor hen) onbekende jongens op het erf stonden. Er ontstond een vechtpartij waarbij de twee aangevers geslagen werden. De groep ging weg maar kwam even later terug. Een paar jongens zouden toen de woning zijn binnen gegaan en spullen hebben meegenomen.