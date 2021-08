Tilburgse Marieke legt ‘grootste puzzel ter wereld’: ‘Een uit de hand gelopen corona-hobby’

Nova gaat in Moergestel zorggezin­nen bijstaan: Kim van de Wouw klaar voor de opening

25 augustus MOERGESTEL - De snoezelruimtes, de speelzaal en de drie woonkamers zijn helemaal ingericht. Nova medisch kindcentrum is in Moergestel klaar voor de feestelijke opening in het weekend van 4 en 5 september. Belangstellenden mogen dan ook een kijkje komen nemen.