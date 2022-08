Tilburgse modeontwerper gaat op tv de strijd aan: ‘Heb ik wat van je aan?’

Aafke Romeijn: ‘Tilburg is een artistieke snelkook­pan’

Het meest recente album van schrijver en singer-songwriter Aafke Romeijn gaat over depressie, een aandoening waar ze al jaren mee kampt. Op zaterdag 10 september treedt ze op in de Tilburgse Concertzaal tijdens het jonge festival Better Get Hit.

