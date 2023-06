Tilburgse muzikanten en theatermakers gaan repeteren bij Jan van Besouw in Goirle

Aannemer gaat ‘iets te enthousi­ast van start’: speelplek­ken Tilburg al weken onbruik­baar

TILBURG – Nieuwe schommels, een glijbaan en een kabelbaan: de borden bij de speeltuinen langs de Javastraat en de Kapitein Nemostraat in Tilburg beloven in elk geval iets moois. Een aantal weken geleden ging de aannemer dan ook voortvarend van start. Iets té voortvarend, blijkt nu, want personeel om de klus helemaal te klaren is er niet.