Tilburgse ondernemer boos over massale bomenkap nabij milieustraat Albionstraat en spant rechtszaak aan

De gemeente verleende zichzelf om die reden achteraf alsnog een kapvergunning. Maar pas nadat ondernemer Ferdinand Meeuwsen daarover had geklaagd, bleek tijdens een rechtszaak bij de Raad van State. Meeuwsen heeft een bedrijfswoning in de aanpalende Albionstraat en was verbijsterd toen zo’n beetje alle bomen in zijn buurt tegen vlakte gingen, zonder dat hij daarvan van tevoren op de hoogte was gesteld, laat staan dat hij bezwaar tegen de kap kon maken.