Tilburgse ontuchtopa krijgt drie jaar en tbs: ‘Grof misbruik van vertrouwen’

De veroordeling is niet de eerste voor J. In 2000 kreeg hij al een keer tweeënhalf jaar cel vanwege vergelijkbare feiten en in België is hij in 2012 veroordeeld tot zes jaar cel vanwege een verkrachting. Omdat de man zo’n zware zedendelinquent blijkt, heeft de rechtbank in Breda besloten dat de kans op herhaling zo groot is dat de man tbs moet krijgen.