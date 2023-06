Tilburgse ouders ten einde raad, bellen zelf de politie vanwege agressieve zoon

Vertrokken uit Nederland, opgebloeid in het Italiaanse profvoet­bal: ‘Ik heb het nog nooit zó zwaar gehad’

Hij had het aanvankelijk best zwaar, de stap vanuit de opleiding van Willem II naar het Italiaanse profvoetbal is ook niet alledaags. Zeker niet voor een jongen van achttien jaar. En toch heeft het voetbal in Zuid-Italië Chernet Boersma veel gebracht. Het bijzondere verhaal van een talentvolle tiener.