Tilburgse overvaller wil leven beteren en meldt zich jaren later bij politie

Aangespan­nen Dag Gilze in galop naar jubileum

16:03 GILZE - De organisatie van Aangespannen Dag Gilze is al druk in de weer om het parcours van de wedstrijden klaar te maken. In vier categorieën kunnen menners deelnemen aan dit bijzondere evenement in het buitengebied van het dorp. Eind augustus beleeft het zijn vijfentwintigste editie.