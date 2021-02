Tilburgse relschoppers opnieuw in de fout, dan 2.500 euro boete

Op de bank in een bank: twee monumenta­le gebouwen in hartje Tilburg worden appartemen­ten

29 januari TILBURG - ‘Mijn keukenblok staat in een geldkluis’. Er is maar één Tilburger die daar over een tijdje prat op kan gaan. Maar er zijn er veel meer die dan kunnen zeggen dat ze in het hart van de stad een monumentaal bankgebouw bewonen. Want vrijwel tegelijkertijd krijgen twee van zulke panden een nieuw leven als appartementencomplex.