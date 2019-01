Tilburgse Syriëganger bij terugkeer in Nederland opgepakt

De vrouw meldde zich bij het Nederlandse consulaat in Turkije en is vorige week donderdag op Schiphol gearresteerd bij haar terugkeer in Nederland, zo maakt het Openbaar Ministerie maandag bekend. Ze is voor twee weken in bewaring gesteld.

,,De vrouw is in 2017 vermoedelijk vertrokken richting het strijdgebied van IS in Syrië", zegt een woordvoerder van het Landelijk Parket. ,,Komende weken onderzoeken we in hoeverre we die verdenking verder kunnen onderbouwen. Wat haar betrokkenheid bij IS is geweest en welke activiteiten ze mogelijk heeft verricht.”