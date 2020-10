Tilburgse Tamara (37) won jackpot van 10 miljoen: ‘Maar zelfs nu werk ik nog tachtig uur per week’

De afstand tot Bolivia doet pater Theo Raaijma­kers uit Moergestel pijn

11 oktober OOSTERBEEK - Decennialang spande zijn geboortedorp Moergestel zich in voor het missiewerk van pater Theo Raaijmakers. Zijn gezondheid houdt hem nu gekluisterd in Nederland, maar de hoop ooit nog eens naar Bolivia terug te keren heeft hij niet opgegeven: ,,Want daar is mijn thuis.”