Tilburgse vrijwilligers klussen in de wijk: 'Je bent alleen maar een mens als je iets betekent voor een ander’

Maria Boodschap Kerk in Goirle verkocht voor 3,25 miljoen euro: nieuw plan met appartemen­ten

GOIRLE - De Maria Boodschap Kerk in Goirle heeft een nieuwe eigenaar. Blossem Invest BV Goirle telde 3,25 miljoen euro neer voor de kerk, blijkt uit gegevens in het kadaster. Blossem is bezig met plannen om appartementen in de kerk te maken verder uit te werken.

3 juni