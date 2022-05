Tilburgse vrouw krijgt voorwaardelijke celstraf voor bedreigen van wethouder Marcelle Hendrickx

In totaal 39 brieven van potentiële wethouders in Hilvaren­beek, de helft minder dan vier jaar geleden

HILVARENBEEK - In totaal hebben 39 kandidaten een brief gestuurd op de vacature voor een nieuwe wethouder in Hilvarenbeek. Het gaat om 10 vrouwen, 29 mannen en twee van die potentiële kandidaten wonen in Hilvarenbeek. De drie nieuwe bestuurders stellen zich, als alles volgens plan verloopt, op 11 juni voor.

11 mei