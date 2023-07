Tilburgse webshops in kinderkleding failliet, ontslag dreigt voor 35 man: ‘Marges zijn flinterdun’

Update Inzet van 130 agenten: zeven aanhoudin­gen bij invallen in Tilburg, Rijen en Ber­kel-En­schot

BERKEL-ENSCHOT/TILBURG - De politie zette maandagochtend 130 agenten in bij invallen in meerdere woningen in Tilburg, Rijen en Berkel-Enschot. Zeven mannen werden aangehouden op verdenking van drugshandel, witwassen en deelname aan een criminele organisatie.