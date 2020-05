Tilburgse wijkagent deelt aangrijpende werkverhalen: tien jaar na vuurwerkramp kwam vliegramp Tripoli

Enorme knal en een diepe krater: de gevonden granaat in Hilvaren­beek is onschade­lijk

13:50 Hilvarenbeek - Een enorme knal klinkt. Een zuil van stof en zand van zo'n zeven meter hoog, dwarrelt neer op de bomen en een grasveld in het buitengebied, de bossen van Gorp en Roovert in Hilvarenbeek. Twee mannen van de EOD hebben de dinsdag gevonden brisantgranaat gecontroleerd tot ontploffing gebracht. Wat rest is een grote diepe krater aan de rand van het bos.