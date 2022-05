Tineke de Leeuw (74) sluit definitief de deuren van haar modezaak: ‘Het gaat gewoon niet meer’

Tilburgse (37) steekt haar buspassa­gier (22) in brand en deelt elleboog­stoot uit

TILBURG - Een 37-jarige vrouw is vrijdagmiddag opgepakt omdat ze het haar van een vrouwelijke passagier in de bus in brand stak en de 22-jarige vrouw daarna nog een ‘flinke elleboogstoot’ gaf. Dat meldt de politie. Volgens de aangeefster was er geen aanleiding voor de mishandeling.

